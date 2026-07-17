DENUNCIAN NUEVO ABUSO DE MARCELOS; LO DETIENEN JUNTO CON SU PAREJA, LE QUITAN LA MOTO Y “DESAPARECEN” $7 MIL Y UN CELULAR

-Con el dinero iba a organizar una fiesta para su hija

San Francisco de Campeche.- El motociclista Juan de Dios Reyes Caamal denunció a elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) por el robo de su bolso en el cual tenía alrededor de 7 mil pesos para organizar la fiesta de su hija, así como un teléfono celular, tras ser retenido junto con su pareja cerca de la carretera antigua a Mérida y de San Antonio, y le quitaron la moto sin darle documento alguno.

Le marcaron el alto en un tramo de terracería, y sin pedirle ningún documento, los oficiales sólo le dijeron que habían sido reportados, tras lo cual fueron detenidos y trasladados al Juzgado Cívico.

“Permanecimos 12 horas arrestados, no hicimos nada, según que por actitud sospechosa pero cargábamos dos bolsas de compras para la fiesta de mi hija, recién había hecho un préstamo y por el calor nos tomamos una cerveza y nos dirigimos a la casa”, se quejó.

Sin motivo, se quejó Reyes Caamal, nos detuvieron, se llevaron la moto al corralón y a nosotros al juzgado, de donde al salir pedí mis cosas, pero el bulto con el dinero y el celular de su pareja no los recuperé bajo el argumento de que los agentes a cargo de los arrestos no entregaron nada.

Además, resaltó que la sanción fue por conducir ebrio, pero que no pasó por el alcoholímetro, y tampoco lo multaron.

Sólo les entregaron las 2 bolsas con los artículos para la fiesta, que es en 15 días, y la cartera “toda revisada” de su esposa, pues las tarjetas estaban desacomodadas.

Dijo no haberse percatado del número de las unidades por falta de iluminación, y que tampoco había cámara alguna que documentara los hechos.

La pareja acudió esta mañana a la corporación policiaca para interponer querella ante el Consejo de Honor y Justicia, pero les dijeron que no pueden hacer nada, y que si querían recuperar sus pertenencias debían acudir a la Fiscalía Anticorrupción.