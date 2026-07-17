viernes, julio 17, 2026
Lo último:
InternacionalesYucatán

INAUGURAN EN MÉRIDA, ESPAÑA SILLAS CONFIDENTES EN HONOR A MÉRIDA, YUCATÁN

Mérida, España.- Con la inauguración de las sillas confidentes “Tú y yo” en el Parque de las Méridas del Mundo, la ciudad de Mérida, España, rindió homenaje a su ciudad hermana de Mérida, Yucatán.

La obra está inspirada en un elemento representativo del Estado y fue creada por la maestra artesana y mosaista Luisa Díaz Liviano, para promover la convivencia, el diálogo intercultural y fortalecer los lazos entre ambas ciudades.

El alcalde Antonio Rodríguez Osuna, el cónsul de México en España, Heenry C. Valdivia Sandoval, autoridades locales y representantes de la Asociación de Mexicanos de Extremadura, estuvieron en la ceremonia.

También te puede gustar

YUCATECOS ORGANIZAN DESTRUCCIÓN DE ESTATUA DE POSEIDÓN ANTE LLEGADA DE HURACÁN BERYL

PROGRESO REGISTRA PRIMER DECESO VACACIONAL; ERA VISITANTE DE CAMPECHE

Practican aborto a menor de 14 años, pero el bebé nace vivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *