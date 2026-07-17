INAUGURAN EN MÉRIDA, ESPAÑA SILLAS CONFIDENTES EN HONOR A MÉRIDA, YUCATÁN

Mérida, España.- Con la inauguración de las sillas confidentes “Tú y yo” en el Parque de las Méridas del Mundo, la ciudad de Mérida, España, rindió homenaje a su ciudad hermana de Mérida, Yucatán.

La obra está inspirada en un elemento representativo del Estado y fue creada por la maestra artesana y mosaista Luisa Díaz Liviano, para promover la convivencia, el diálogo intercultural y fortalecer los lazos entre ambas ciudades.

El alcalde Antonio Rodríguez Osuna, el cónsul de México en España, Heenry C. Valdivia Sandoval, autoridades locales y representantes de la Asociación de Mexicanos de Extremadura, estuvieron en la ceremonia.