ROMPIERON PROTOCOLO EN JUEGOS FLORALES PARA DAR PROTAGONISMO A LA MADRE DE PABLO

Ciudad del Carmen.- La coronación de la reina de los Juegos Florales Nacionales desató una nueva polémica en Carmen, debido a que fue modificado el protocolo tradicional que establece que la corona debe ser colocada por el o la poeta laureada, y en su lugar lo hicieron la alcaldesa interina y Rosemary Lazarus Jaber, madre del exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y presidenta del DIF Municipal.

Ciudadanos y promotores culturales denunciaron que el cambio fue para dar mayor protagonismo a Rosemary Lazarus, con lo cual queda de manifiesto que el munícipe con “licencia definitiva”, mantiene el control del Ayuntamiento y politizó una ceremonia de alto valor histórico y cultural.

Las críticas también alcanzaron a la directora de Cultura, Ylda Helena López Aboites, originaria de la Ciudad de México y cuya designación ha sido cuestionada por presunta falta de experiencia y preparación para encabezar la dependencia responsable de preservar el patrimonio cultural del Municipio.

Además, los inconformes afirmaron que Pablo Gutiérrez Lazarus y el Gobierno estatal de Layda Sansores han privilegiado perfiles foráneos sobre profesionistas carmelitas, y advirtieron que alterar una tradición histórica sienta un precedente preocupante, pues las tradiciones carmelitas pueden quedar sujetas a decisiones políticas y no al respeto por el legado cultural del Municipio, lo cual no es amor por Carmen.

Fuente: Visión Política Noticias.