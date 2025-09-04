“LEYES INSPIRADAS EN EL ODIO Y LA AVARICIA”: ALFARO ISAAC CRITICA REFORMAS EN CAMPECHE

Cruz Manuel Alfaro Isaac, exsecretario de Gobierno durante el sexenio de Salomón Azar García, manifestó a través de sus redes sociales su preocupación y rechazo hacia las recientes leyes y propuestas legislativas en Campeche. En su publicación, Alfaro Isaac aseguró que estas iniciativas están “inspiradas en el odio, el rencor, la avaricia, los traumas y los compromisos con los peores”, y que se realizan “a costa del prestigio” del estado.

El exfuncionario enfatizó que espera que cualquier corrección a estas leyes surja de la voluntad popular en las urnas, y no por otros medios que, según él, podrían parecer necesarios ante la situación actual. Alfaro Isaac finalizó su mensaje con un comentario crítico sobre el futuro de Campeche: “Pobre Campeche, me sentaré”.