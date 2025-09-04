ACTIVIDAD CAMARONERA AL BORDE DE LA EXTINCIÓN; FALTA DE SUBSIDIOS PONE EN RIESGO LA PESCA, ADVIERTE LÍDER PESQUERO

La actividad camaronera en Campeche está en proceso de extinción debido a la falta de programas de subsidio y apoyos oficiales, advirtió Adolfo Hernández Maldonado, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera del Estado de Campeche, y manifestó que “sabíamos que esto iba a pasar, que Pemex se iba a ir o nos iba a dejar y que iba a acabar con la pesca, y así fue”.

El líder pesquero señaló que aunque la pesca se puede restaurar con barcos, es un poco más difícil, y precisó que el año pasado salió apenas el 70% de la flota de Campeche, mientras este año no sabe cuántos barcos lograrán salir.

Actualmente, sólo 2 barcos permanecen activos en la entidad —el Brujilda y el Carelles— después de que varias embarcaciones quedaron fuera de operación, ante lo cual muchos pescadores se fueron a Tampico para continuar con la actividad, lo que refleja el declive en el puerto campechano.

En cuanto a la temporada pasada, Hernández Maldonado recordó que cada viaje representó entre 8 y 9 toneladas de camarón, con capturas de talla grande, lo que permitió resultados favorables pese a las limitaciones. Sin embargo, insistió en que sin subsidios, la continuidad de la pesquería está en riesgo.

Sobre el levantamiento de la veda, explicó que mientras en otras regiones como Quintana Roo se prevé para el 10 de septiembre, en Campeche la apertura se daría entre el 15 y el 20 de mes, aunque aún no hay confirmación oficial