EL COMISARIO EJIDAL DE LÁZARO CÁRDENAS ESTÁ DETENIDO DESDE EL LUNES POR FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA CONTRA SU PAREJA Y PORTACIÓN DE ARMA

En los separos de la Fiscalía General del Estado de Campeche permanece detenido Román “V” y/o R. V. G., comisario ejidal de Lázaro Cárdenas, Champotón, y presidente de la Asociación Civil “Fuerza Campesina”, acusado de privar de la libertad a su pareja, disparar con una escopeta y herirla el lunes primero de septiembre.

La mujer, quien sufrió una herida en el pie izquierdo, logró escapar y pedir ayuda en la comunidad para ser rescatada y trasladada a un centro médico. Mientras tanto, Román fue asegurado ese mismo día y se le habrían incautado un revólver y una escopeta calibre dieciséis.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto disparó al suelo y una esquirla lesionó a la mujer, por lo que enfrenta cargos por feminicidio en grado de tentativa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, motivo por el cual sería turnado a la Fiscalía Federal de Campeche, dependiente de la Fiscalía General de la República.