20 cheneros afectados; empresa vendió sorgo caducado

Perdieron inversión de 276 mil pesos

HOPELCHÉN.— Alrededor de 20 productores de la comunidad de Ramón Corona denunciaron presunto fraude de la empresa Decalbal, porque les vendió semilla de sorgo de la variedad 67 al parecer caducada, lo que impidió que las plantas germinaran.

Encabezados por el exagente municipal y productor Claudio Hau Chimal, precisaron que adquirieron la semilla en la tienda distribuidora ubicada en los campos menonitas de Nuevo Durango. En total fueron 120 bultos por un monto de 276 mil pesos, pues cada uno costó dos mil 300 pesos.

Sembraron 350 hectáreas, pasó el tiempo pero la semilla no germinó, mientras que las pocas que brotaron se marchitaron.

Es una inversión prácticamente perdida, lamentó Hau, al recordar que se endeudaron con la tienda surtidora y además contrajeron créditos que ahora no podrán saldar. Es un fraude de la empresa Decalb, manifestaron.

Una vez más los productores se endeudaron para adquirir nueva semilla de sorgo de otra marca y resembrar, lo cual terminaron apenas el 8 de diciembre.

Desafortunadamente, los cultivos no fueron asegurados, dijo Hau Chimal, y exigió a la empresa responsabilizarse.