INDIGENTE FALLECE EN LA VÍA PÚBLICA

Un hombre en situación de calle perdió la vida la tarde de este viernes, aparentemente a causa de un infarto fulminante, mientras caminaba por la prolongación de la calle 49, cerca del palacio federal. Testigos dieron aviso al 911, y paramédicos del sector salud confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acordonaron el lugar mientras esperaban la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgcam) para realizar el levantamiento del cuerpo.

Se espera que algún familiar se acerque a identificarlo y reclamar el cuerpo para su sepultura y los trámites legales correspondientes.