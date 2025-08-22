ABOGADA EXIGE DISCULPA PÚBLICA A LAYDA; “NO TENEMOS QUE ESPERAR A UNA MUJER BLANCA PARA DARNOS LUZ”

Yuteita Valeria Hoyos señala que Sansores debe reconocer su error sin esperar intervención judicial.

En entrevista telefónica con la periodista Adriana Pérez Cañedo, la coordinadora general de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, Yuteita Valeria Hoyos, calificó como indignantes, racistas y clasistas las declaraciones de la gobernadora Layda Sansores, a quien exigió una pronta disculpa pública sin que haya la necesidad de un ordenamiento judicial.

Al inicio, Pérez Cañedo expresó: “Layda Sansores niega conocimiento y la cultura de las mujeres indígenas y otras cosas que se ve de las que carece, con esas declaraciones racistas y clasistas junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Qué feo, qué mal”.

Yuteita Valeria recalcó que lo señalado por la gobernadora de Campeche les causó mucha indignación, y ante de emitir el comunicado verificamos que no fue sacado de contexto, por lo tanto, reiteramos que fue un discurso racista y clasista, ante lo cual esperan una disculpa sin que haya la necesidad de un ordenamiento judicial.

Por si fuera poco -continuó la coordinadora de la Red Nacional de Abogadas Indígenas-, Layda Sansores afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum llegó para sacar de las cuevas de la oscuridad a las mujeres indígenas, lo que responde a una historia colonialista donde se mira a este sector como las pobres, las carentes y las ignorantes, cuando nosotras hemos tenido un papel fundamental en la historia, pues hemos tenido dirigentes, políticas, madres y abuelas.

Nos han dicho que tal vez la gobernadora quería expresar otra cosa, y si así fuese entonces esperamos su disculpa pública para que demuestre que no era lo que quería decir.

La abogada expuso que la ley contra la discriminación señala que puede haberla sin haber intención, lo que implica un procedimiento a partir de una queja de la parte correspondiente, pero el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación puede actuar de oficio por tratarse de un discurso público que está en las redes sociales, por lo tanto, analizamos proceder por la vía jurídica correspondiente porque nos interesa dejar un antecedente, porque no es la única, ni la primera y seguramente no será la última con actitudes racistas.

No crean, como ella, que tenemos que esperar la llegada de una mujer blanca a darnos luz, subrayó, y reveló que revisan los temas para interponer queja ante el Conapred, que debería actuar de oficio al igual que la Secretaría de la Función Pública, y espera lo hagan.

La periodista leyó mensajes del auditorio. Primero el de Yolanda Hernández, quien definió: “Yo diría que Layda muestra su falta de cultura, de educación, y una gran prepotencia en múltiples declaraciones. Es una vergüenza que sea gobernadora, recordemos la persecución contra un periodista por hablar mal de ella. Debería ser sancionada de alguna manera”.

Otro, de una persona identificada como Marisela, expuso: “Deseo comentar que la señora Sensores (sic) se vería mejor callada… pero así con los de Morena”, otra persona del auditorio resaltó que “De nada le sirven sus 80 años (de edad)”.

Como verás abogada Yuteita Valeria Hoyos, se ha unido nuestro auditorio a la indignación de ustedes, destacó Pérez Cañedo.

Por último, la abogada exigió a las autoridades que actúen y se manifiesten, pues no ha visto ningún comunicado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ni nada de la Secretaría de las Mujeres, de Conapred, ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expresando su solidaridad con las mujeres indígenas, y a Layda Sansores que pronto ofrezca disculpas sin necesidad de un ordenamiento judicial.