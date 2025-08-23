POLICÍAS DE MARCELA AGREDEN A MUJER DURANTE DETENCIÓN EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ

Con uso excesivo de fuerza, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos personas en la calle diecinueve por sesenta y cuatro de la colonia Benito Juárez, en un hecho que quedó registrado en video por una ciudadana.

En la grabación se observa a una mujer intentando impedir que los agentes subieran a la patrulla a su presunto hijo, uno de los detenidos. Durante el forcejeo, los policías la empujaron, ocasionando que cayera al pavimento y permaneciera tendida sin recibir ayuda.

La escena generó indignación entre testigos, que cuestionaron el actuar de los uniformados.