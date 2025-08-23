sábado, agosto 23, 2025
Lo último:
Municipales

POLICÍAS DE MARCELA AGREDEN A MUJER DURANTE DETENCIÓN EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ

user editor

Con uso excesivo de fuerza, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos personas en la calle diecinueve por sesenta y cuatro de la colonia Benito Juárez, en un hecho que quedó registrado en video por una ciudadana.

En la grabación se observa a una mujer intentando impedir que los agentes subieran a la patrulla a su presunto hijo, uno de los detenidos. Durante el forcejeo, los policías la empujaron, ocasionando que cayera al pavimento y permaneciera tendida sin recibir ayuda.
La escena generó indignación entre testigos, que cuestionaron el actuar de los uniformados.

También te puede gustar

Detienen a hombres y mujeres tras invadir un predio en litigio en Carmen

telemarwebmaster_gs2m70wg

Sistemas para captar agua lluvia a escuelas que recolecten mayor cantidad de pet

joscruzhtmp

PEMEX suspendió operaciones en dos plataformas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *