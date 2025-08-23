sábado, agosto 23, 2025
LAYDA Y MARCELA OCULTAN DATOS DE HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS Y SOLO DAN CIFRAS ALEGRES

El gobierno de Campeche y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, encabezada por Marcela Muñoz, difundieron una publicación en la que presumen logros en materia de seguridad, pero omitieron los datos oficiales de homicidios dolosos y feminicidios. Estas cifras muestran un escenario contrario al discurso triunfalista: entre enero y julio de este año se han registrado 66 asesinatos y 6 feminicidios, con un incremento del 260 por ciento en la capital del estado.

En su mensaje, la dependencia resaltó que Campeche ocupa el cuarto lugar nacional como uno de los estados más seguros, además de asegurar una disminución del sesenta y cinco por ciento en incidencia delictiva, ochenta y dos por ciento en robos, cero asaltos a transportistas, sesenta y cinco por ciento menos en violencia familiar con el programa Mujer Valiente y un aumento del dieciséis por ciento en operativos contra la venta de drogas.

No obstante, al omitir los datos de homicidios y feminicidios, el mensaje oficial de la administración de Layda Sansores deja fuera los delitos de mayor impacto que hoy colocan a Campeche como una de las entidades con mayor repunte en asesinatos.

