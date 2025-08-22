SHEINBAUM ENVÍA MENSAJE A MONREAL: NO HABRÁ REFORMA FISCAL; ¿LE HARÁ CASO?

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las ideas de Ricardo Monreal sobre una reforma fiscal: no estamos pensando subir impuestos.



La mandataria presumió que el impuesto que puso contra la “importación de paquetería” generó 30 mil millones de pesos, y en Aduanas fueron 180 mil millones entre año pasado y el actual, y reveló que no se planea subir IVA ni ISR, y que la recaudación seguirá creciendo “cerrando espacios de evasión”.



Además, anunció reformas específicas contra los factureros.



Ante estas medidas, el analista Juan Ortiz preguntó: ¿Indirecta contra el diputado Pedro Haces, señalado en notas recientes por vínculos con presuntos factureros?