viernes, agosto 22, 2025
Lo último:
Locales

SHEINBAUM ENVÍA MENSAJE A MONREAL: NO HABRÁ REFORMA FISCAL; ¿LE HARÁ CASO?

Publicad0rTelemar

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las ideas de Ricardo Monreal sobre una reforma fiscal: no estamos pensando subir impuestos.


La mandataria presumió que el impuesto que puso contra la “importación de paquetería” generó 30 mil millones de pesos, y en Aduanas fueron 180 mil millones entre año pasado y el actual, y reveló que no se planea subir IVA ni ISR, y que la recaudación seguirá creciendo “cerrando espacios de evasión”.


Además, anunció reformas específicas contra los factureros.


Ante estas medidas, el analista Juan Ortiz preguntó: ¿Indirecta contra el diputado Pedro Haces, señalado en notas recientes por vínculos con presuntos factureros?

También te puede gustar

CON SANSORES HAY 11 VECES MÁS DESPOJOS

telemarwebmaster_gs2m70wg

Reprueban abuso policial contra ciudadanos en filtro de alcoholemia.

telemarwebmaster_gs2m70wg

Arrancan cursos y talleres de artes visuales este lunes 2 de septiembre

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *