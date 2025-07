LAYDA VIOLA TODOS LOS PRINCIPIOS PERIODÍSTICOS Y VULNERA A LA GENTE AL CERRARLE UN CANAL DE INFORMACIÓN, CRITICAN

Al exclamar en tono de reprobación: “Otra vez Campeche, Layda Sansores… qué feo, qué feo”, las conductoras del programa Café Noticias que se transmite por YouTube a través de Sinembargo al aire, dieron a conocer las nuevas medidas cautelares dictadas por la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May, contra la plataforma Tribuna y del periodista Jorge Luis González Valdez.

Recordaron que las nuevas medidas incluyen la prohibición para referirse en cualquier aspecto a la mandataria estatal, además de tener interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, para revisar qué pueden publicar y qué no, lo que consideran medidas exageradas.

“Eso ya no es periodismo, para nada. Con esto la gobernadora viola todos los principios periodísticos. Es excesivo”, recalcaron las conductoras, y advirtieron que no sólo vulnera al periodista, sino también a la gente al cerrarle un canal de información, porque “todo @t@que a un periodista es también un @t@que a la gente, por lo tanto, esto que hace la gobernadora de Campeche no es contra una persona, sino contra la sociedad en general”.

Además, recordaron cuando salió a defender a Jorge Luis Lavalle cuando se habló de cómo lo incorporó.