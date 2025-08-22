DEFENSA DE ACUSADOS DE VIOLACIÓN GRUPAL NO APELÓ CONTRA LA VINCULACIÓN A PROCESO PARA QUE RECUPEREN LA LIBERTAD; LE QUEDA EL AMPARO INDIRECTO

Tras fenecer el plazo de 3 días para tramitar el recurso de apelación contra la vinculación a proceso y la medida cautelar, la defensa de los jóvenes exuniversitarios Jorge “N” y Yeshua “N” no buscó inconformarse contra el fallo del juez de Control.



Fue el pasado miércoles 20 de agosto cuando se cumplió el plazo que tenía la defensa, para recurrir ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche (TSJEC) y promover la apelación a fin de buscar revocar la vinculación a proceso y lograr la libertad de los dos acusados de violación equiparada tumultuaria de una joven estudiante de derecho.



A pesar de ello, a la defensa aún le queda el recurso de amparo indirecto con el cual acudiría al Juzgado de Distrito.