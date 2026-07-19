OTRO ATAQUE ARMADO EN HECELCHAKÁN; BALEAN VIVIENDA EN CHUNKANÁN

Una vivienda de la comunidad de Chunkanán, en el municipio de Hecelchakán, fue atacada a balazos durante la madrugada de este domingo 19 de julio, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos no identificados dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble, lo que generó alarma entre los habitantes.

Tras el reporte, elementos de seguridad acordonaron el área para preservar los indicios, mientras personal investigador inició las diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

De manera preliminar, las autoridades no reportaron heridos ni detenciones relacionadas con el ataque, por lo que continúan las investigaciones para determinar el móvil de la agresión y el número de disparos efectuados.

El hecho incrementó la preocupación entre los pobladores de Chunkanán, quienes solicitaron reforzar la vigilancia y los recorridos policiacos nocturnos para evitar nuevos hechos de violencia.