LO DE MANZO FUE UN ASESINATO DEL ESTADO: PORTELA RODRÍGUEZ

AMLO ES CULPABLE DE ESTA CARNICERÍA POR SU POLÍTICA DE “ABRAZOS, NO BALAZOS”

Al recriminar que el Gobierno Federal no tenga ganas de defender a los mexicanos como lo mandata la Constitución, y lamentar que desde la implementación de la política pública de ‘abrazos no balazos’ esto se volvió una carnicería, por lo cual el responsable es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el electo presidente del CDM del Partido Acción Nacional, Juan Portela Rodríguez, resumió que “lo sucedido a Carlos Manzo es un hecho lamentable, un asesinato cobarde del Estado, porque semanas antes solicitó le proporcionaran seguridad”.

Hoy vemos que en las declaraciones tanto de la presidenta como el secretario de Seguridad Pública y el secretario de la Defensa Nacional dicen que se le dio guardia y entonces, ¿en manos de quién estamos?, es la pregunta. ¿Por qué? Porque si tenía la guardia, un joven de 20 años pudo burlar esa guardia y puso en estado de indefensión no solamente a los familiares y al presidente municipal, que terminó muerto, sino a todos y cada uno de los ciudadanos de Uruapan. Y yo creo que así nos encontramos en gran parte del país.

Es preocupante que el Gobierno no tenga ni siquiera las ganas de defender a los mexicanos con la única finalidad de lo que mandata la Constitución: salvaguardar la seguridad de cada uno de los ciudadanos mexicanos. “Es lamentable que veamos al Gobierno Federal todavía echándole culpa a otros gobiernos y limitándose a hablar de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Hay que reconocer que este problema del crimen organizado no tiene ni 18 ni 20 años. México viene sufriendo esto desde hace muchísimos años más para atrás, y el discurso que se dice desde la mañanera y desde la Secretaría de Seguridad Pública y la Defensa Nacional es muy simplista e irresponsable, porque creo que hoy los mexicanos lo que queremos son resultados, sobre todo en materia de seguridad”, sentenció.

Portela Rodríguez calificó como increíble lo que sucede, y lamentó lo que el Gobierno ha tomado en relación a las solicitudes que han hecho muchos alcaldes, hay que decirlo muy claro, él fue el principal, el más importante, porque lo venía combatiendo y lo había dicho de manera frontal, pero hoy vemos que quedó en estado de indefensión él y su familia y falleció. “Lo mataron de manera artera y cobarde”, reiteró.

En cuanto al flagelo del narcotráfico, el dirigente panista expresó: “Desgraciadamente, es una realidad que desde hace 7 años cuando entraron a la política pública de ‘abrazos no balazos’, esto se volvió una carnicería, y hay que decirlo con todas sus palabras, el gran responsable de esta política pública fue el presidente López Obrador, que hoy está escondido o no sabemos dónde está, y es muy preocupante porque al día de hoy quieren seguir implementando esa política pública, pero ¿quién va a defender a la ciudadanía? Esa es la pregunta, porque nosotros pagamos impuestos, cedemos derechos para que justamente seamos defendidos en contra de la gente que no quiere respetar la ley. Y aquí en México creo que eso debe imperar porque se está saliendo de control.

-¿Cómo tomar el rechazo federal a la ayuda ofrecida por Estados Unidos para combatir ese narcotráfico?, se le preguntó.

-Es una completa irresponsabilidad por parte del Gobierno Federal, ha quedado muy claro que en zonas muy puntuales del país han sido rebasados, el Estado mexicano no ha sido capaz de defender a los propios habitantes, por ejemplo de Uruapan y de muchas partes de Michoacán, si no es que todo Michoacán y muchas partes del país.

Es una completa irresponsabilidad decir que es un intervencionismo extranjero, cuando vemos que la Federación no tiene la capacidad ni la voluntad de defender a todos los mexicanos de bien, que nos dedicamos a hacer lo que más nos preocupa: sacar adelante a nuestras familias. Eso es lo que debería cuidar y salvaguardar el Gobierno Federal, finalizó el albiazul.