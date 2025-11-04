EJECUTAN A “EL GATO” EN UN CLANDESTINO DE LA JOYA

Un joven identificado con el apodo de “El Gato” fue ejecutado al interior de un establecimiento clandestino ubicado en la comunidad de La Joya, en el municipio de Champotón. El ataque ocurrió la tarde de este lunes, cuando la víctima fue primero agredida con un arma blanca y posteriormente recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte en el lugar.

El hecho se registró alrededor de las 17:50 horas en un callejón cercano a la tienda de abarrotes “Liz”. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado de Campeche acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas ni detenidas. De manera preliminar, las autoridades manejan como posible móvil un ajuste de cuentas.