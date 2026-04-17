ASALTAN A EMPLEADA DE ROTISERÍA EN EL MALECÓN DE CHAMPOTÓN 

Una empleada de conocida pollería en Champotón fue asaltada por un individuo al momento de entregar unos desayunos que él mismo había solicitado previamente. El hecho de asalto ocurrió la mañana de este viernes en la esquina de la calle 15 con la avenida Revolución en la colonia Las Mercedes.

El sujeto ingresó al negocio y pidió dos paquetes de pollos rostizados con un valor de 155 pesos cada uno, supuestamente para unos doctores del Centro de Salud y les dijo que cada uno pagaría con billetes de 500 pesos.

Cuando la empleada acudió a entregar los pedidos, el ladrón le quitó el cambio equivalentes a 690 pesos, para luego retirar rumbo a destino desconocido El momento en que esta persona ingresa a la pollería quedó grabado en las cámaras de videovigilancia mimos que ya ha sido divulgado en redes sociales. Los propietarios dieron aviso a la policía.