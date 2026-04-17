viernes, abril 17, 2026
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ASALTAN A EMPLEADA DE ROTISERÍA EN EL MALECÓN DE CHAMPOTÓN 

Una empleada de conocida pollería en Champotón fue asaltada por un individuo al momento de entregar unos desayunos que él mismo había solicitado previamente. El hecho de asalto ocurrió la mañana de este  viernes  en la esquina de la calle 15 con la avenida Revolución en la colonia Las Mercedes. 

El sujeto ingresó al negocio y pidió  dos paquetes de pollos rostizados con un valor de 155 pesos cada uno, supuestamente para unos doctores  del Centro de Salud y les dijo que cada uno pagaría con billetes de 500 pesos.

Cuando la empleada acudió a entregar los pedidos, el ladrón le quitó el  cambio equivalentes a 690 pesos,  para luego retirar  rumbo a destino desconocido El momento en que esta persona ingresa a la pollería  quedó grabado en las cámaras de videovigilancia mimos que ya ha sido divulgado en redes sociales.  Los propietarios dieron aviso a la policía. 

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