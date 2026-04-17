MADRES DE FAMILIA DENUNCIAN FALLAS ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALICIA MARÍA CALDERÓN DE AVILÉS

Madres de familia de la escuela primaria Alicia María Calderón de Avilés denunciaron problemas eléctricos que afectan el ambiente escolar desde hace un mes, cuyas fallas han ocasionado daños en equipos y la suspensión parcial de actividades está impactando negativamente en el aprendizaje de los estudiantes.

Ana María Romero Ocampo, madre de familia mencionó que la reparación tiene un costo de 36 mil pesos y debe ser asumida por la escuela, un gasto que no puede cubrir. Las irregularidades comenzaron con los postes de luz cercanos a la escuela, lo que provocó fluctuaciones de voltaje que dañaron los sistemas de aire acondicionado y el centro de carga de la institución. A pesar de que la Secretaría de Educación (Seduc) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron notificadas, e incluso han pedido apoyo a las autoridades municipales, no se ha brindado una solución efectiva.

Señaló que el calor dentro de las aulas se ha vuelto insoportable, afectando la concentración de los niños y ha reducido su desempeño académico. Incluso, la asistencia escolar ha disminuido, ya que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos en estas condiciones. Las clases han tenido que terminar una hora antes debido a la falta de aire acondicionado, pero esto no resuelve el problema.