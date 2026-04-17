¡BASTA DE AGRESIONES! LOS COMUNICADORES EXIGEN RESPETO Y DEFENSA ANTE LOS ATAQUES EN LA CUMBRE MUNDIAL DE LA VOZ

República Dominicana.- En un fuerte pronunciamiento realizado en el marco de la Cumbre Mundial de la Voz, los oradores expresaron su rechazo absoluto a las agresiones contra los periodistas, subrayando que “otra agresión contra Jorge González Valdez será una agresión contra todos”. Ante el Altar de la Patria de República Dominicana, se advirtió que no se permitirá que los agresores sigan atacando a los comunicadores, pues, de no enfrentarlos ahora, “está en peligro la democracia”.

René Narváez, voz representativa de México, hizo un llamado claro a quienes ostentan el poder, advirtiendo: “Que no se confundan quienes detentan el poder y piensan que podrán silenciar a la sociedad, representada por los comunicadores. Ya basta de agresiones. Estamos en la mejor disposición de responder a las agresiones”.

En referencia a los intentos de callar a González Valdez, Narváez destacó que “no es posible que, antes de abandonar Campeche, a Jorge se le haya pretendido entregar varias demandas civiles por daño moral”. Además, dejó en claro que “Jorge no está solo. Juntos vamos a responder desde diferentes sitios”, reafirmando el compromiso de defenderlo en todos los terrenos posibles.