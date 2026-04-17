CON LAYDA Y MARCELA MÁS DE 300 EJECUCIONES, NINGÚN DETENIDO Y COMPLICIDAD POLICIAL, ACUSAN

-TÍO DE “EL PETACAS” AFIRMA QUE UNA MUJ£R £J£CUTÓ A SU SOBRINO

Al afirmar que el miércoles su sobrino Julio C. C. Q. alias “El Petacas”, fue ejecutado por una mujer en La Esperanza, Manuel Ángel Cuevas preguntó: “¿Qué nos pone a pensar esto?”, y respondió: “Es la realidad que vive Campeche con Layda Sansores, al traer a la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, pues desde que vinieron han habido más de 300 ejecuciones y nunca detienen a nadie.

Además, afirmó: “Aquí no queremos a la gobernadora porque come santo y caga diablo y por ella hay esos hechos al estilo sicarial, y no podemos pedir ayuda a nadie, porque aquí y en México todo es Morena, y cualquier cosa que me pase, Marcelita Muñoz ¿si?”.

Sobre los hechos, relató que el día del asesinato había un carro blanco estacionado en la calle 10, cerca de una gasolinera, cuyo conductor presenció la llegada de los agresores en motocicleta y el ataque, incluso la mujer que disparó pasó junto a él rumbo a Fátima.

Unos 10 minutos después, ese testigo habló llamó a la policía y entregó un papel a unos agentes, quienes regresaron a la escena del crimen. Al llegar los ministeriales, un agente le indicó que se retirara, permitiéndole irse hacia Fátima, donde presuntamente fue abandonada la motocicleta para su posterior recuperación.

Manuel Cuevas cuestionó que, pese a ser testigo presencial, el individuo —descrito como flaco, feo como diablo y de pelada corta tipo policía, aunque no lo es— no fuera detenido, señalando que los propios policías justificaron que “la gente no pidió que lo detengan”.

Por esa razón, acusó una posible coordinación entre agentes y mandos superiores encabezados por Marcela Muñoz, y afirmó que las ejecuciones están relacionadas con el cobro de “derecho de piso” de quienes no pagan.