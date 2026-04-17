viernes, abril 17, 2026
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ASALTAN CON ARMA BLANCA EN FARMACIA LLEVÁNDOSE DINERO Y MERCANCÍA

Un asalto a una farmacia provocó la movilización de cuerpos de seguridad en la colonia San Agustín del Palmar, sobre avenida Periférica Norte, a la altura de la calle 35. Según versiones, un individuo ingresó al establecimiento y, armado con un objeto punzocortante, amenazó al personal para llevarse dinero en efectivo y mercancía. Tras el atraco, huyó con rumbo desconocido.

Empleados activaron el botón de pánico, lo que permitió la rápida llegada de elementos policiacos. No hubo personas lesionadas, aunque algunos trabajadores presentaron crisis nerviosa. Autoridades municipales acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía inició las investigaciones. Hasta el momento no hay detenidos.

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