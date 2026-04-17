ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN CARMEN REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE DE LAS AUTORIDADES

El gestor social Gustavo Novelo Torres exhortó a las autoridades locales para atender los asentamientos humanos que surgieron como invasiones hace varios años, cuyas áreas actualmente albergan a numerosas familias que viven en condiciones precarias, sin acceso pleno a servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura y calles en buen estado.

Señaló que muchas de las viviendas ya están consolidadas, lo que hace urgente la intervención de las autoridades para garantizar condiciones de vida dignas y la dotación de servicios esenciales, así como la mejora de la infraestructura que son medidas necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades.

Novelo Torres mencionó que estas ocupaciones surgieron como respuesta a la escasez de vivienda, por lo que la solución no debe ser el desalojo, sino la regularización de los asentamientos y la provisión de los servicios básicos que la población necesita. Destacó que los desalojos son inviables debido al tiempo que estas familias han habitado en estas zonas.