INSTALAN LETREROS EN PLAYA DE LOS COSTALES PARA EVITAR INCIDENTES COMO EL DE SISAL CON LOS FLAMINGOS

El Grupo Ambiental Profauna A.C. instaló letreros en la playa de los Costales, ubicada en Lerma, Campeche, a fin evitar que se repita la situación ocurrida en Sisal, donde los flamingos fueron afectados, con los cuales se busca alertar a los visitantes sobre la importancia de proteger a las tortugas marinas que anidan en esta zona y evitar disturbios en el área.

El grupo realizará rondas nocturnas para localizar a las hembras de tortuga que están anidando y garantizar que sus nidadas estén protegidas, por lo que exhortaron a la ciudadanía a que no ingresen vehículos motorizados, como cuatrimotos, en las zonas de anidación.

Recordaron a los visitantes que no transiten en la playa después de las 8 de la noche, para evitar espantar a las tortugas en su proceso de anidación y en caso de encontrarse con alguna, alejarse, no tomar fotos ni tocarlas, y a reportar cualquier incidente al 911 o al campamento tortuguero más cercano.