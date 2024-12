MUJERES EXPOLICÍAS EXIGEN JUSTICIA A LA TITULAR DE LA CODHECAM 

A su arribo al Palacio Municipal, Ligia Rodríguez, titular de la CODHECAM, fue confrontada por mujeres expolicías que le exigieron atención a sus casos. Las ex trabajadoras de la policía acusaron a Rodríguez de no haberlas apoyado en su momento y de ser “vendida”. En medio de la protesta, Rodríguez implementó una medida cautelar para que los policías que bloqueaban el acceso al Palacio Municipal se retiraran, ya que sus acciones violaban los derechos humanos. Las ex policías continúan exigiendo justicia y la solución a sus denuncias pendientes.