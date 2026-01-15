DESVÍO DE $92 MILLONES DE PESOS EN LA UNACAR NOS RECUERDA LA ESTAFA MAESTRA: GOBERNADORA; ¿Y SEGALMEX?

En su programa semanal, la gobernadora Layda Sansores comparó el desvío de 92 millones de pesos en la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) con la Estafa Maestra, y expuso que hubo compras con empresas fantasmas que no entregan nada y adjudicaciones indebidas a 3 empresas, pero está todo documentado y hay 4 personas vinculadas a proceso por esos ilícitos.



La mandataria agregó que también en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) hay desvíos, aunque no mencionó montos ni nombres del o los responsables.