ANTE ACTOS DE CENSURA Y VIOLENCIA A COLECTIVOS FEMINISTAS Y PRENSA, REACTIVARÁN RED ROMPE EL MIEDO PARA LA MARCHA DE ESTE 25 DE NOVIEMBRE

Luego de siete años sin actividad en nuestro Estado y ante el llamado del Frente por las 40 Horas, que solicitó su intervención con motivo de la marcha del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red Rompe el Miedo volverá a activarse en Campeche ante los actos de censura, violencia a manifestantes y amenazas a los colectivos feministas y defensores de derechos humanos por parte del Estado.

Eloy Romero Acuña, representante del movimiento en nuestra entidad, explicó que la Red es una plataforma de coordinación entre medios de comunicación, colectivos de periodistas y defensores de derechos humanos, que opera como protocolo de acción rápida durante manifestaciones o contextos de riesgo.

La Red no es una institución, sino un protocolo en el que intervienen distintas organizaciones. En este caso, el contacto para integrar a activistas y periodistas de Campeche fue Artículo 19, una organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión, precisó.

Romero Acuña detalló que la Red Rompe el Miedo tiene como función documentar agresiones, brindar acompañamiento y generar alertas inmediatas en casos de amenazas o violencia hacia comunicadores y manifestantes.

De acuerdo con los registros, la Red Rompe el Miedo fue activado en Campeche por última vez durante el proceso electoral de 2018, por lo tanto, este año marca un precedente en materia de protección y observación de derechos durante movilizaciones sociales.

Romero Acuña subrayó que el objetivo principal será garantizar la integridad de quienes participen en la marcha del 25N, así como mantener un registro puntual de cualquier intento de represión o violencia institucional.