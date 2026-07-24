VECINOS REPORTAN LÍNEA ELÉCTRICA SOBRECALENTADA EN ISLA AGUADA

Habitantes de la villa de Isla Aguada, en la colonia Caleta, alertaron sobre un posible sobrecalentamiento en una línea de alta tensión, a unos metros de un establecimiento de venta de madera. El desperfecto, detectado desde el día anterior, no había sido atendido hasta el momento, generando preocupación por la seguridad de las viviendas cercanas.

Los vecinos advirtieron que el cable presenta un calentamiento constante, lo que podría provocar la ruptura de la línea y dejar sin energía eléctrica a varias casas del sector. Ante esta situación, solicitaron la intervención inmediata de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reparar la falla y prevenir un accidente.

Además, pidieron a Protección Civil y a la Comisaría de Isla Aguada acordonar la zona mientras se atiende la emergencia, ya que consideran que representa un riesgo para los transeúntes y automovilistas que circulan por el área.