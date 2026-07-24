¿DÓNDE ESTÁN LOS $19 MILLONES? MC ACUSA AL GOBIERNO DE LAYDA DE DEJAR SIN SEMILLAS DE MAÍZ A MIL EJIDATARIOS; EN RIESGO EL CICLO DE CULTIVO

La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Diana Aguilar Ruelas, advirtió que aunque pagaron su parte, al menos mil agricultores ejidales de la región del Camino Real no han recibido semillas pioneer, lo que pone en riesgo el ciclo de cultivo, y exigió aclarar dónde están los 19 millones de pesos destinados exclusivamente a ese programa

Subrayó que a la empresa proveedora no le faltan bultos, sino que al Gobierno le falta orden, planeación y vergüenza para aceptar que tiene el dinero “congelado”, la mitad del subsidio, pues pese a contar con la citada partida presupuestal, decidió que el campo podía esperar.

La legisladora calificó la demora por falla imprevista en la cadena de distribución global como “injustificada”, pues las semillas sí llegaron a Tenabo pero no fueron entregadas a maiceros ejidales de Hecelchakán, Dzitbalché y Calkiní.

Retuvieron el 50% del subsidio complementario, provocando que las distribuidoras cerraran las bodegas y dejando colgados a los productores en el momento más crítico del año, recriminó, y exigió la intervención inmediata de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para abrir los expedientes y fincar las responsabilidades administrativas correspondientes por la opacidad y la negligencia en las ventanillas de la SDA.

También, continuó Aguilar Ruelas, exhortamos a la Auditoría Superior del Estado (Asecam), a que active los mecanismos del capítulo 7 de fiscalización para revisar de cabo a rabo las cuentas del programa y saber con precisión en qué cuenta de banco, en qué fondo de inversión o en qué ocurrencia están parados esos 19 millones y medio de pesos públicos que debieron transformarse en milpas verdes hace meses.

Queremos saber por qué el dinero de los campechanos está ganando intereses en el escritorio en lugar de estar produciendo alimento en el surco, y lo más seguro es que mañana saldrán a decir que sí pagaron y la respuesta será clara, entonces, ¿quién se quedó con el producto? ¿Acaso lo compraron y se lo robaron? ¿O en dónde quedó?, cuestionó.