VIDEO EXHIBE TENSIÓN EN CABILDO DE CARMEN POR REUNIÓN CON EXCANDIDATO DE MC

Un video difundido en redes sociales por el regidor de Morena, José Salvador “Chavi” Gómez Hernández, exhibió un intercambio de señalamientos durante una reunión en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Carmen, en torno a un presunto encuentro entre el síndico jurídico, Julio Manuel Sánchez Solís, y el excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Hugo Alberto Juárez Lara.

Durante la sesión de Cabildo cuestionó al síndico sobre el contenido de ese encuentro; sin embargo, en las imágenes se observa que Sánchez Solís evitó responder y sostuvo que no estaba obligado a dar explicaciones sobre asuntos que, afirmó, no correspondían al interés del regidor.

La difusión del video también reavivó las versiones sobre las diferencias internas al interior de Morena en Carmen, en un contexto donde distintos actores políticos ya son señalados como posibles aspirantes rumbo al proceso electoral de 2027