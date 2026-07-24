INVESTIGAN DETONACIÓN DE ARMA EN TERCERA CASA EN POMUCH

La violencia continúa afectando a la comunidad de Villa Lucrecia, en la Junta Municipal de Pomuch, luego de que la madrugada de este jueves se registraran detonaciones de arma de fuego contra un domicilio, movilizando a elementos de la Policía Municipal. Con este hecho, suman ya tres predios en lo que va del mes, según reportaron vecinos.

Testigos, quienes solicitaron mantener su anonimato por temor a represalias, señalaron que en la vivienda se observaba movimiento constante a cualquier hora del día y de la noche, presuntamente vinculada con la venta de estupefacientes. La situación generó alarma entre los habitantes de la zona y obligó a las autoridades a acordonar el área para el aseguramiento de casquillos percutidos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que la escena quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para su procesamiento y para el desarrollo de las diligencias correspondientes. La información permanece en proceso de integración y se espera que las autoridades den a conocer nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.