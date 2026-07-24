GOBIERNO FEDERAL IGNORA PESCA ILEGAL EN CAMPECHE: DENUNCIA CANAIPESCA

– Romellón Herrera acusa que 4T es incapaz de proteger la continuidad de la industria pesquera al no apostar por programas que fortalezcan

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canaipesca), Francisco Romellón Herrera, anunció que sostendrán una reunión con el Comisionado Nacional de Conapesca para denunciar la falta de inspección y vigilancia en las costas de Campeche, debido a que la pesca irregular durante las vedas compromete el desarrollo sostenible de las especies marinas y afecta directamente a los productores locales.

Cuestionó directamente al gobierno federal encabezado por la 4T, al afirmar que está equivocado al no apostar por programas que fortalezcan a los pescadores locales, mientras la competencia extranjera opera a costos más bajos y los productores campechanos enfrentan altos gastos en combustible y falta de respaldo institucional.

Dijo que la falta de inspección y control pone en riesgo la continuidad de la industria pesquera y anula los esfuerzos de conservación de las especies y advirtió que, de no tomarse medidas inmediatas, los productores ribereños, de mediana y alta altura podrían ver comprometida su actividad y el desarrollo económico del estado, responsabilizando al gobierno federal por la inacción y la incapacidad para cumplir con su obligación de proteger y regular los recursos marinos.

El dirigente señaló que, pese a las vedas y las áreas naturales protegidas como Laguna del Término y Los Petenes, la captura de especies marinas continúa de manera constante en Ciudad del Carmen, Champotón y La Joya.