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MÁS DE $1,300 MILLONES DEL PLAN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 2026 PARA CAMPECHE: JUAN GUERRERO

Luego de que durante todo 2025 no se destinaran recursos federales para la conservación de carreteras en Campeche ni en el país, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer una inversión para la entidad superior a los mil 300 millones de pesos durante 2026.

Su titular en Campeche, Eduardo Juan Guerrero Valdez, explicó que el Programa Nacional de Conservación de Carreteras creció sustancialmente para este año. “La inversión autorizada supera los mil 300 millones de pesos, algo que no habíamos tenido en años anteriores”, destacó.

Los trabajos se concentrarán en la rehabilitación de la superficie de rodamiento de la Ruta 186, en los tramos que van desde los límites con Tabasco hacia Escárcega, Escárcega-Champotón y de Champotón a Campeche. 

Se empleará maquinaria propia del Gobierno Federal, como el tren de repavimentación y se realizarán también contratos para esas tareas.

Adicionalmente, se mantendrá el programa de conservación rutinaria con bacheo, deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillas, cuyas licitaciones iniciarán en los próximos días para realizar obras desde la segunda quincena de abril hasta finales de año.

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