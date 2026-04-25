¡PELIGRO OLVIDADO! 2 POSTES DAÑADOS A PUNTO DE CAER Y VECINOS LLEVAN DOS AÑOS SIN RESPUESTA DE LA CFE

Tras 2 años de un accidente en la calle 6 por Chablé de la colonia San Rafael, 2 postes siguen en malas condiciones en su base, y de nada han servido los insistentes reportes de los vecinos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que los restituyan por otros en buen estado.

Y mientras los fierros siguen oxidándose, el desasosiego de las familias vecinas aumenta, pues temen que de persistir la falta de atención de la CFE, una o las dos estructuras colapsen.