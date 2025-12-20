OTRA ENCUESTA UBICA A LAYDA EN ÚLTIMOS LUGARES EN APROBACIÓN CIUDADANA

De nuevo cuenta la gobernadora Layda Sansores aparece en los últimos lugares en cuanto a aceptación en una encuesta correspondiente al pasado mes de noviembre, pues en esta ocasión un ejercicio de FactoMétrica la ubicó en el lugar 27 debido a que el 32.88 por ciento de los campechanos aprueba su desempeño en general, en el 24 (29.1%) en combate a la inseguridad y en el 25 (30.1) en transparencia y combate a la corrupción.

En aprobación en general le siguen Lorena Cuéllar, mandataria de Tlaxcala, 30.8%; Indira Vizcaíno, Colima (29.6%); David Monreal, Zacatecas (23.8); Víctor Castro, Baja California Sur (23.3), y Rubén Rocha, Sinaloa (23.2).

En combate a la inseguridad, es “escoltada” por Américo Villarreal, de Tamaulipas (27.8); Evelyn Salgado, Guerrero (26.2); Martha Ávila, Baja California (23.0); Indira Vizcaíno, Colima (22.0); Víctor Castro, Baja California Sur (18.7); David Monreal, Zacatecas (17.8); Rubén Rocha, Sinaloa (17.7), y Lorena Cuéllar, Tlaxcala (16.5).

Respecto a la transparencia y combate a la corrupción, le siguen Evelyn Salgado, Guerrero, con 26.2% de aceptación; Martha Ávila, Baja California (23.7); Indira Vizcaíno, Colima (22.7); Lorena Cuéllar, Tlaxcala (21.2); Rubén Rocha, Sinaloa (19.3); Víctor Castro, Baja California Sur (19.3), y David Monreal, Zacatecas (18.5).