Envían a parlamento reforma para reducir semana laboral

No afinan detalles sobre el impacto presupuestario

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, informó que por unanimidad, los coordinadores parlamentarios de todos los partidos, aprobaron someter a parlamento abierto la iniciativa de reforma por la que se pretende reducir la semana laboral de 48 a 40 horas.

En conferencia de prensa al término de la reunión de Jucopo, el diputado de Acción Nacional detalló que lo anterior permitirá generar consensos, pues, aunque todos los partidos ven la propuesta con buenos ojos, no se han afinado detalles como el tema del impacto presupuestario.

“Llegamos a la conclusión de que es un tema de la máxima importancia para este país. Todos coincidimos en que queremos ayudar a los derechos de las mujeres y los hombres trabajadores, en esa parte tenemos una coincidencia absoluta, pero también queremos cuidar todos los detalles y todas las implicaciones que todavía no se han previsto en esta iniciativa, por ejemplo, su impacto presupuestal”, expuso.

El también coordinador parlamentario del PAN detalló que, para ello se instalará, “de ipso facto”, una comisión de trabajo exprofeso para organizar el parlamento abierto.

“Porque sabemos que para esto se ocupa de un amplio consenso, ya que al ser reforma constitucional se necesitan dos terceras partes, de una mayoría calificada, y por lo tanto habremos de tener un parlamento abierto que escuche todas las voces, no sólo a los partidos, sino también a los trabajadores, a la academia, a los especialistas, a los sindicatos y a las empresas”, puntualizó.

Jorge Romero consideró que si se da celeridad al parlamento, la iniciativa podría ser aprobada en esta Legislatura, pero insistió en que sí se debe de dialogar con todas las voces.

“Debemos analizarla bien, porque un empleador no sólo es el dueño de una transnacional sino también el dueño de una pequeña tiendita, por eso debemos de explorar qué tanto le puede afectar a este tipo de empleadores y no andar con discursos populistas, preelectoreros, sólo para pretender agradar”, mencionó.