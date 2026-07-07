EJECUTARON Y ENTERRARON EN UNA FOSA CLANDESTINA A LA PAREJA DESAPARECIDA EN ESCÁRCEGA

Escárcega.- Francisco Rocha Suárez, de 45 años, y Edith Ortega Bilbao, de 42, fueron ejecutados y sus cuerpos enterrados en una fosa clandestina, mientras las investigaciones las lleva a cabo el personal de la FGECAM por doble homicidio calificado, desaparición forzada de personas cometida por particulares, más lo que resulte.

El hallazgo fue el pasado domingo 5 de julio en un terreno particular de la colonia rural La Chiquita, del Municipio de Escárcega, y hoy la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó las identidades.

La pareja había sido reportada como no localizada desde el lunes 29 de junio.

Así, suman 42 las personas ejecutadas en lo que va del 2026 y los 2 primeros de este mes de julio.