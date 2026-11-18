Doña Chela llegó a la reunión vespertina con sus amigos cargando una bolsa con playeras multicolores de “Amor X…”. Había de varios municipios, los cuales recibió de manos de lideresas, anteriormente llamadas “búfalas”, de precandidatos desesperados y de activistas a su servicio; también cargaba tres rejas de huevo, y cuatro pollos enteros que pasaron distribuyendo por su colonia.

–“¿A dónde va usted tan presurosa y con tanta carga querida comadrita? Le preguntó don Memín. Déjeme le ayudo con su cargamento que se ve que es muy pesado, no se vaya usted a herniar”.

–“Le agradezco la ayuda compadrito, le contestó, y si usted quiere acompañarme, también se lo voy a agradecer, porque me estoy yendo a la sede del Instituto Electoral a presentar estas pruebas de la descarada y flagrante violación a las leyes que hacen los emisarios del partido guinda. Voy a dejar toda esta carga como prueba, y me voy a sentar a esperar una respuesta razonable, y cuidadito me vayan a salir con que eso no prueba nada y que nadie está violando ninguna ley” advirtió.

–“Con gusto la acompaño a esa delicada e importantísima misión, ofreció el rechoncho aseador de calzado, es más, hasta voy a firmar como co-denunciante, y si bien es cierto que yo no traje ni los huevos, ni el pollo ni las playeras, es porque para algo nos sirve, Y si me lo dieron para comer, pues ya lo cocinamos y les dimos cran” reveló.

–“Yo también me sumo a esta caravana, terció don Julián. Creo que los ciudadanos debemos organizarnos para hacer frente a esta avalancha de ilegalidades en que incurren los abanderados guindas, y voy a llevar fotografías de las bardas y paredes de mi vivienda que fueron vandalizadas por esos mentecatos tapizándolas de corazoncitos rojos, sin mi consentimiento. Ya mis hijos presentaron la denuncia penal correspondiente, y espero que esta vez sí actúen las autoridades”.

–”Con gusto me voy a integrar a esta cruzada, intervino el poeta Casimiro, no con la esperanza de que se va a hacer justicia, sino con la convicción de que no va pasar nada. Estamos ante una mafia electoral en donde se protegen unos a otros, y en que por más evidencias que aportemos, seguirán las autoridades sin ver nada. Esto es el principio de una dictadura autoritaria, en que se recurre a todos los excesos con tal de mantener la permanencia de este régimen opresor y corrupto” subrayó.

–“Pues yo no sé si me paso de ingenua, de idealista o de mensa, despotricó doña Chela. Lo que sí sé es que no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a seguir invitando a todos los ciudadanos a que hagamos lo mismo, que presentemos denuncias ante las autoridades electorales y ministeriales, porque no podemos convalidar los actos de vandalismo político de estos embusteros que creen que con una reja de huevos y un pollito, nos vamos a olvidar de lo mal que han gobernado. Le vamos a demostrar que no nos hace falta esa reja que nos traen porque estamos sobrados y sobradas de valentía para ya no dejarnos engañar otra vez” arremetió mientras se encaminaba a la sede del IEEC.