En una publicación, el diario Reforma hizo una radiografía sobre cómo ha crecido la deuda de Pemex y cuánto representa para cada mexicano, así como sobre la evolución económica y los pagos digitales y electrónicos en un país donde predomina la informalidad y gran parte de la población no guarda dinero en el banco. El análisis abarca las administraciones del panista Felipe Calderón, el priista Enrique Peña Nieto y el morenista Andrés Manuel López Obrador.

Con el titular “¿Quién nos endeudó más? Pemex y la deuda que pagamos todos”, resalta que la petrolera adeuda $338,000 millones a la banca y que el 51.85% de esa cantidad se concentra en 3 bancos norteamericanos. Además, refiere que en este 2026 cada mexicano adeuda $151,000 por concepto de la deuda pública total.

En el apartado “¿Quién pidió más?”, ganó Peña Nieto; en “¿Quién produjo menos?”, el ganador fue AMLO. Con el primero hubo más deuda y más corrupción con nombre y apellido, y con López Obrador, menos producción, pero más maquillaje contable.

Otra estadística expuesta por Reforma es la del crecimiento de la informalidad laboral, donde el sexenio de AMLO es el ganador, con +14.20%, mientras que Calderón registró +9.51% y Peña Nieto, +6.45%. La conclusión es que México no tiene desempleo, sino informalidad, y recalca: “El campeón no es productividad, sino precariedad”.

En el apartado “¿Por qué nadie quiere ser formal?”, se señala que los costos son elevados para el patrón. Respecto a los pagos digitales y electrónicos y su aplicación en las gasolineras, el veredicto es duro: “No puedes quitarle el efectivo a un país donde 33 millones viven del efectivo y 14.3 millones guardan cash fuera del banco. Para gasolineras planeación adecuada, para el país entero, absoluta estupidez”.