EL GOBIERNO DE MORENA QUIERE COBRARLE MÁS AL TURISMO EXTRANJERO SIN FORTALECER LOS ATRACTIVOS DE CAMPECHE, RECRIMINAN

—El Estado necesita inversión, empleos y que su enorme potencial turístico se convierta en bienestar para las familias

San Francisco de Campeche.- Mientras millones de mexicanos enfrentan enormes dificultades para mantener sus negocios y sacar adelante a sus familias, al Gobierno de Morena sólo le interesa encontrar nuevas maneras de cobrarles más impuestos, recriminó la senadora priísta Karla Toledo Zamora, al criticar que se pretenda cobrar más al turismo extranjero sin que un solo peso de esa recaudación se destine a fortalecer los destinos turísticos.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora habló sobre el paquete económico y resaltó: “Campeche necesita inversión para conservar su patrimonio, mejorar su infraestructura y generar empleos, después de la crisis económica en que lo dejó Pemex, pero ahora Morena quiere aumentarle el cobro (cuota) al turismo extranjero por actividades no remuneradas, y lo más preocupante es que esos recursos no llegarán al sector”.

Y cuestionó: “¿De qué nos sirve haber sido reconocidos por la Unesco como Patrimonio Mixto de la Humanidad, si al Gobierno no le interesa destinar recursos para promocionarlo y dar mantenimiento a la infraestructura turística?”.

Hoy, continuó Toledo Zamora, el Centro Histórico de la capital requiere una inversión importante para recuperar fachadas y construcciones históricas que han sido abandonadas por los gobiernos federal y estatal de Morena. Agregó que el 57 por ciento de lo recaudado será destinado a la Sedena, el 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 28 por ciento restante a la Tesorería federal.

Asimismo, Toledo Zamora exigió modificar las cuotas de autorización sanitaria, ambiental y de otros trámites federales a favor de productores agrícolas, pescadores y pequeños empresarios, a quienes, en vez de facilitarles las cosas para mantener sus actividades, el Gobierno les sigue encareciendo los permisos para que puedan trabajar.