ACORRALAN A LOS ABOGADOS Y HERMANOS PECH POR PRESUNTO FRAUDE AL REPRESENTAR AL TRABAJADOR Y AL PATRÓN

San Francisco de Campeche.- Los hermanos y abogados laboralistas Yuliana y Milton Pech Juárez deberán comparecer en una nueva audiencia intermedia y enfrentar un posible juicio por presunto fraude y delito de abogados defensores, luego de perder un amparo con el que buscaban dejar sin efecto su vinculación a proceso, dentro de la carpeta judicial 153/25.

Según la acusación, ambos actuaron en contubernio para favorecer intereses opuestos en los mismos litigios laborales, simulando la defensa de las partes para obtener beneficios económicos indebidos. En el caso también aparecen Martha Zamora Nolasco y Lucía Cauich.

Para asegurar un resultado en el que “siempre ganaban”, los Pech Juárez se brindaron asistencia mutua en diversas actuaciones dentro de los mismos procedimientos, según consta en la imputación avalada por una jueza de Control y ratificada por magistrados de la Sala Mixta.

En octubre de 2020, Milton promovió el cierre de instrucción del expediente 86/2018, mediante un escrito que posteriormente presentó su hermana Yuliana.

Los hermanos habían sido contratados por Zamora Nolasco para defenderla en las demandas laborales 85/2018 y 86/2018 contra la empresa Bufete de Mantenimiento Predictivo e Ingeniería (BMPI), pese a que Milton representaba formalmente a la compañía.

La vinculación a proceso de ambos quedó firme después de que las autoridades judiciales consideraran que los actos imputados fueron realizados dolosamente.

Tras este revés, los litigantes revocaron a su abogado Alejandro Sarricolea, quien en julio pasado presumía en redes sociales: “La libertad no es un juego, acude con los mejores, lleva tu proceso en libertad”, y nombraron como nueva representante legal a la exvicefiscal Isabel del Carmen Ortiz Ramírez.

La Fiscalía buscará acreditar que los acusados patrocinaron simultáneamente a partes con intereses contrarios y simularon un juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. De comprobarse los delitos, solicitará la suspensión definitiva de sus cédulas profesionales para impedirles ejercer la abogacía.

Fuente: Visión Política Noticias.