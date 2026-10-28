LIBERAN A DOS HOMBRES INVESTIGADOS POR EL FEMINICIDIO DE ITZEL; EN FISCALÍA GUARDA SILENCIO SOBRE EL CASO

A más de 48 horas del f£m¡n¡ç¡d¡ø de Itzel P.G.J., de 25 años, ocurrido en el municipio de Candelaria, dos hombres que se encontraban bajo investigación ministerial quedaron en libertad durante el martes 27 de octubre, mientras la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) continúa sin ofrecer información oficial sobre su situación jurídica ni los avances del caso.

La liberación de ambos sujetos ocurre en medio de la exigencia de justicia por parte de familiares y amigos de la joven, cuyo cµerpø fue localizado la mañana del domingo 25 de octubre en calles de la colonia Acalán.

De acuerdo con fuentes no oficiales, uno de los hombres sería familiar de la víctima. Una primera versión señala que ambos fueron puestos en libertad debido a que no existían elementos suficientes para presentarlos ante un juez de Control. Sin embargo, otra versión indica que los dos hombres únicamente acudieron ante las autoridades ministeriales en calidad de aportadores de datos, por lo que, después de rendir sus declaraciones y proporcionar información relacionada con el caso, abandonaron las instalaciones de la Fiscalía.

Hasta el momento, la FGECAM no ha emitido un pronunciamiento que permita esclarecer esta situación. El asesinato de Itzel ha causado consternación entre sus familiares y personas cercanas, quienes han exigido a las autoridades que el crimen no quede impune y que se identifique a quien resulte responsable.

El caso es señalado como el quinto feminicidio registrado en Campeche durante 2026, una cifra que vuelve a colocar en el centro de la atención la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, las investigaciones continúan a través de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto impacto, cuyos agentes trabajan para esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar las responsabilidades correspondientes.