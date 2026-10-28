KARIM’S NO VA A CERRAR, PERO HAY REDISTRIBUCIÓN QUE PUDO DEJAR FUERA A ALGUNOS EMPLEADOS: JORGE LAVALLE

Aunque negó que hay despido masivo de empleados y posible cierre de la maquiladora Karim’s, el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Jorge Luis Lavalle Mauri, aseguró que en la empresa hay una redistribución o rotación, en la que algunos empleados pudieron haber salido, pero eso no significa que vaya a cerrar.

En cuanto a las quejas o denuncias de despidos, el funcionario dijo que posiblemente vienen de empleados que fueron movidos de un lugar a otro y finalmente no pudieron o no cumplieron con lo que se requería para las otras líneas de producción, y quedaron fuera.

Lavalle Maury aseguró que mantiene constante comunicación con los directivos del grupo, y además de la redistribución aseguró hace poco la empresa abrió una nueva línea de marca deportiva y de 300 empleados que tenía ahora tiene más de 450.

Comentó que dentro de un mismo edificio hay muchas razones sociales que operan, y dentro de ellas se está haciendo una redistribución de los empleados, por lo cual, insistió, no hay cierre.

Es falso que vaya a cerrar Karim’s, sí están haciendo estas redistribuciones, que son parte natural del negocio, pero el parque y las naves industriales operan, “y es muy importante informarle a la sociedad, para que no se genere desinformación”, expresó.

Lavalle Maury dijo que hay una enorme diferencia entre haber redistribuido las líneas de producción de una nave y haber pasado a los empleos a otra, a cerrar.

Anunció que hablará de nueva cuenta con la empresa para que emita un comunicado a la base trabajadora, para que las familias que dependen de este tipo de empresas no tengan esta angustia o ansiedad por el supuesto y falso cierre.