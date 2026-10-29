CRISIS ECONÓMICA ASFIXIA A TRANSPORTISTAS EN CIUDAD DEL CARMEN; SUBEN COMBUSTIBLES, IMPUESTOS Y PEAJES, PERO NO LAS TARIFAS

La crisis económica que atraviesa Ciudad del Carmen también gølp£a al sector transportista, cuyos integrantes enfrentan constantes aumentos en combustibles, llantas, refacciones, impuestos y peajes, mientras sus tarifas permanecen prácticamente sin cambios, reduciendo sus ganancias y poniendo bajo presión la operación de sus unidades.

El delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. en Carmen, Fernando Solís Montañés, advirtió que el panorama es cada vez más complicado para quienes se dedican al traslado de mercancías y pasajeros, debido a que los costos operativos continúan elevándose sin que puedan trasladar esos incrementos a sus clientes.

Explicó que tanto en el transporte de carga como en el servicio de pasajeros existen precios establecidos que no pueden modificarse con la misma facilidad con la que aumentan los productos necesarios para mantener las unidades en circulación. A esta situación se suma, según denunció, la modificación de incentivos fiscales que anteriormente beneficiaban al sector, lo que ahora representa una mayor carga tributaria para los transportistas.

El dirigente cuestionó que, pese a la acumulación de problemas, las autoridades no brinden la atención suficiente a las demandas del sector, pues consideró que las dificultades locales terminan relegadas frente a otras problemáticas nacionales. Ante este escenario, señaló que las protestas y los paros se convierten en una alternativa para intentar que sus reclamos sean escuchados.

Pero la problemática económica no se limita al transporte. Solís Montañés sostuvo que la disminución de la actividad comercial también afecta a restaurantes, negocios de alimentos, hospedaje y arrendamiento en Ciudad del Carmen. Indicó que establecimientos que anteriormente mantenían un ritmo constante de ventas ahora enfrentan una menor demanda, mientras habitaciones destinadas al alojamiento permanecen desocupadas.

Mientras los gastos continúan aumentando, los transportistas de la isla advierten que mantener sus operaciones resulta cada vez más complicado, en un contexto que también afecta a comerciantes, prestadores de servicios y familias de la isla.