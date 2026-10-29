DENUNCIAN QUE A VÍCTIMA DE FEMINICIDIO ENCANDELARIA LE QUITARON LA VIDA DENTRO DE SU CASA; “YA NO ESTAMOS SEGURAS NI EN EL HOGAR”

-LA FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Víctima de feminicidio fue ultimada en el interior de su predio en Candelaria, reveló Keyla Juárez, hermanita de la joven encontrada sin vida la mañana del domingo 25 de octubre, en la colonia Acalán de ese Municipio.

A través de sus redes sociales, la familiar cercana afirmó que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) ha sido omisa en brindarles información sobre el caso, y aseguró que existen pruebas de ADN y videos de las cámaras de vigilancia de la casa de la víctima.

Keyla exigió justicia, que el asesinato no quede impune y, sobre todo, que el personal de la FGECAM brinde información y no se estén enterando a través de los diferentes medios de comunicación.