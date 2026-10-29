Ella misma está cavando su tumba, porque en lugar de sumar a su causa, ha provocado que más gente se aleje y la repudie a ella y a su partido…

–“En el recuento de los daños luego del penoso y bochornoso incidente en que estudiantes del Tecnológico fueron tachados como cobardes, la Tía y sus corifeos intentar culpar a los jóvenes acusándolos ahora de no tener educación y de ser irrespetuosos, cuando toda la culpa de de lo ocurrido es cien por ciento de la mandataria, porque simple y sencillamente no se ha dado a respetar” concluyó el poeta Casimiro, en su análisis de la situación.

–“No solo no se ha ganado el respeto, sino que ella misma nos educó para ser irreverentes, como ha sido su conducta pública desde que le regalaron su primera diputación federal. Cuando vivía de lo que le daba al tricolor era sumisa y abnegada, pero cuando se pasó a la oposición a raíz de que no le dieron la candidatura para gobernar su Estado, hizo del insulto y la diatriba pública su método de confrontación”, recordó el viejo Julián.

–“Ya hemos recordado las ofensas y los insultos que les profirió a las mamás de los policías, a las mujeres indígenas, a los habitantes de la “pinche islita” y a cuanto opositor tiene enfrente. Incluso al Chino Fernández lo catalogó como maldito y como asesino serial, ofreciéndole una celda para que pagara sus presuntas culpas, a periodistas y opositores los tilda como misóginos y lo menos que muestra es actitud de respeto, entonces ¿por qué exige algo que ella no da? ¡El respeto se gana, no se exige!” enfatizó doña Chela.

–“Hay en las redes sociales, intervino don Memín, los videos donde le mienta su madre a los senadores y donde agrede e insulta de manera verbal a Lord Peña cuando era presidente, y si ella cuando era oposición no respetaba a nadie, ¿por qué ahora ella exige respeto?” cuestionó.

–“Es la impotencia de saber que su tiempo se acaba y que nunca pudo ganarse el respeto y la simpatía del pueblo, concluyó don Julián. Y es penoso que haya ofendido a estudiantes del Tecnológico, porque la afrenta ya ha sido absorbida por todos los jóvenes, quienes se identifican con la rebeldía, con la insurrección y con diferir del poder en turno. Ella misma está cavando su tumba, porque en lugar de sumar a su causa, ha provocado que más gente se aleje y la repudie a ella y a su partido” aseguró.

–“Cuando vieron que el escándalo se había vuelto tendencia nacional, y que en todas partes se burlaban de ella y la catalogaban como autoritaria entre otras lindezas, tratan de componer la situación y achacar la culpa a los estudiantes, cuando que la que perdió el control fue ella y la que agravió a los jóvenes fue ella. Palo dado ni Dios lo quita y vaya que este le va costar bastante en las urnas a la señora y a sus candidatos” sostuvo el poeta Casimiro.

–“Con todo respeto, intervino doña Chela, yo le aconsejo que haga lo mismo que en los primeros años de su Gobierno: que se aleje del estado, que se vaya de paseo, que salga de la ciudad y que no presida eventos públicos, porque cada aparición es un riesgo latente de que cometa más torpezas. Si ya no quiere seguir gobernando, que solicite licencia y que se vaya, sería lo mejor para todos” remató.