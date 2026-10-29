EXIGE EL PT PONER BAJO LUPA LOS MÁS DE $400 MILLONES DEL PRESUPUESTO ELECTORAL

San Francisco de Campeche.- Para conocer cómo serán distribuidos los recursos y determinar si existe la posibilidad de reducir el gasto, es necesario revisar a detalle el presupuesto superior a 400 millones de pesos solicitado para organizar el proceso electoral de 2027, exigió el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo.

Dicho monto, aclaró, no sólo corresponde al financiamiento de los partidos políticos, sino que también contempla recursos para la organización de las elecciones y las funciones que desempeña el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Esos 400 millones de pesos no son para partidos políticos, generalmente la métrica es que de cada 10 pesos que solicite el OPLE sólo 3 van a partidos políticos y los otros 7 a los gastos de la elección, lo que debemos revisar con puntualidad para opinar si vale todo ese presupuesto o se pueden hacer ajustes”.

El presupuesto, añadió el petista, debe distinguir entre los gastos de 2026 y 2027. Asimismo, señaló que el PT ha recibido sus prerrogativas conforme a la ley, aunque se revisará si hay pagos pendientes.