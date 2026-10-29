TALLERES GRÁFICOS, EL ANTÍDOTO DE SHEINBAUM CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL INE, FIRMÓ CONTRATO MILLONARIO QUE CELEBRÓ TADDEI

Por: Carlos Loret de Mola

Al recalcar que “tienen que ver esta chulada de contrato que descubrimos en Latinus… y quién lo firma!”, el periodista Carlos Loret de Mola expuso en Latinus que Talleres Gráficos de México, que es visto por la mandataria federal como la solución para acabar con la corrupción en el INE, también está incluido en el contrato por mil 300 millones de pesos para elaborar fotomicas, que fue motivo de festejo y brindis por Guadalupe Taddei.

Loret de Mola expresó: “La solución de la presidenta Claudia Sheinbaum para acabar con la corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) es que los contratos se los den a la empresa gubernamental Talleres Gráficos de México”.

Mostró un contrato por 71 millones de dólares (mil 300 millones de pesos), según afirmó, para la elaboración de credenciales de elector hasta 2031. Este fue motivo de celebración en un video en el que hubo un brindis por Guadalupe Taddei para agradecerle su apoyo en ese proyecto. Sin embargo, una de las empresas incluidas en ese contrato es precisamente Talleres Gráficos de México, por la cual firmó Arturo Chávez López, hoy integrante del bloque morenista de consejeros del INE.

Loret de Mola recordó que Chávez López fue colaborador de Sheinbaum Pardo cuando ella fue alcaldesa en Tlalpan y cuestionó: “¿Esta es la empresa a la que le quiere encargar todo ahora y nos va a salvar de la corrupción?, ¿o en el fondo sólo quieren que la corrupción cambie de manos?”.