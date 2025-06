HAY ABUSO DE LA GOBERNADORA, EN COLUSIÓN CON UNA JUEZA, CONTRA EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ: LEO ZUCKERMANN

En su programa Es la hora de opinar, Leo Zuckermann calificó como un abuso de la gobernadora, en colusión con una jueza, la vinculación a proceso contra el periodista Jorge Luis González Valdez, lo que demuestra una campaña para quererlo acallar.

Es, recalcó Zuckermann, un intento de censura, el cual ya se hizo nacional y nos preocupa por lo que va a suceder cuando el Poder Ejecutivo controle al Judicial después de la reforma.

En la entrevista, González Valdez expuso que además de asegurar que soy director de la plataforma digital de Tribuna, lo que no es así porque tengo comprobante de mi jubilación desde el 5 de enero de 2017, a la gobernadora le molestan las publicaciones, sobre todo cuando son realidades que enfrenta el Estado, como inseguridad, falta de medicamentos e ineficiencia de sus funcionarios.

Resaltó imprecisiones como el hecho de que el Ministerio Público señaló que la demanda es como gobernadora, pero en su pasado programa del martes afirmó que es personal, y de ser así tendría que sentarse en el área de imputación, lo que no ocurre. También le dedicó una canción y le hizo una serie de denostaciones personales.

Y González Valdez expuso que, entre otras situaciones, “no pude haberla lastimado (a Layda Sansores) porque no soy el director; además, si se siente afectada psicológicamente el MP debe exigirle el comprobante un médico, y eso fuera así, está incapacitada para gobernar”.

Sin embargo, públicamente dijo que no se da por aludida y no se le lastima, ¿entonces qué acusa?, a confesión de parte, relevo de prueba, subrayó el periodista campechano.