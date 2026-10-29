EL SEYBANO RICARDO UC CUMPLE PROMESA DE IR EN BICICLETA A BADIRAGUATO, SINALOA Y VISITAR LA IMAGEN MONUMENTAL DE SAN JUDAS TADEO

En lo que representó un desafío personal impulsado por la fe, la perseverancia y el agradecimiento por los favores recibidos, y portando con orgullo sus raíces, el joven seybano Ricardo Uc Chan cumplió su manda de ir en bicicleta a Badiraguato, Sinaloa, para visitar la imagen monumental de San Judas Tadeo.

Uc Chan enfrentó condiciones climáticas adversas, pero completó su recorrido y compartió en sus redes sociales fotografías de su llegada para dejar testimonio del cumplimiento de su promesa al santo.

Familiares, amigos y campechanos de distintos puntos le enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos para su regreso a casa.